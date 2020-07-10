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سيرجيو بيريز الأسرع في التجارب الحرة الأولى من السباق الثاني في النمسا

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متابعة بتجــــــــــرد: تفوق المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق رايسينغ بوينت المدعوم من مرسيدس على جميع أقرانه في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة النمسا الكبرى الثاني جائزة ستيريا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات في حلبة ريد بول اليوم الجمعة.

وعلى نفس الحلبة التي استضافت أول سباقات الموسم الحالي مطلع الأسبوع الجاري سجل بيريز أسرع زمن وهو دقيقة واحدة و04.867 ثانية مستخدما إطارات ناعمة.واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق ريد بل المركز الثاني بفارق 0.096 ثانية عن بيريز بينما احتل سائقا مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والبريطاني لويس هاميلتون المركزين الثالث والرابع على الترتيب لكن دون استخدام الإطارات الأسرع.

وجاء سائقا فيراري الألماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير في المركزين العاشر و12 على الترتيب.

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