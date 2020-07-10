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وفاة محمود رضا أشهر مصمم رقصات مصري

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

الخليج 365 - صفوت دسوقي

الجمعة 2020/7/10 04:54 م بتوقيت أبوظبي

غيب الموت، الجمعة، الفنان المصري الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاماً بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

ويعد محمود رضا واحدا من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، ووُلد بالقاهرة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1930، وتخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وأسس مع شقيقه الراحل علي رضا فرقة رضا للفنون الشعبية ومن خلالها قدم الرقصات التى تميز كل محافظات مصر.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه: "ساحر النساء، قلوب حائرة، غرام في الكرنك".

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، الفنان الراحل، وقالت إنه أحد أساطير الفنون الشعبية وعبرت تصميماته عن الروح المصرية، كما أنه نجح في الوصول للعالمية بأفكاره الرائعة. 

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