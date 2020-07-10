باسم مغية يرد على موجة الهجرة من لبنان: لن أترك البلد الى الذين سرقوه

ردًا على التقرير الذي أعدته الاعلامية ديما صادق حول “موجة الهجرة الآن في لبنان”، حيث ظهر فيه عدة وجوه من مختلف المجالات يتحدثون عن تركهم لبنان والهجرة الى السويد او كندا او اليونان أو الامارات. كما كان لافتاً ظهور الممثلة عايدة صببرا والصحفي والمسرحي زكي محفوض في الفيديو وتحدثهما عن تركهما لبنان الى كندا.

إلا ان الممثل باسم مغنية كان له رأيًا مختلفًا عن الذي ورد في الفيديو حيث أطل بمقطع صغير داعياً الجميع الى عدم الهجرة وترك بلدهم للسارقين.

وأشار باسم مغنية أنه بدأ بالتمثيل منذ أكثر 20 عاماً، حيث مرّ بنجاحات واخفاقات في مسيرته وهو يحب المهنة التي يعمل بها لا بل يعشقها. وتابع ان لبنان ينازع والشعب يمر بوضع اقتصادي صعب جداً والبعض يطلب من الناس ان تترك البلد وتهاجر ولكن على الرغم من كل الظروف الصعبة اتخذ القرار بأن لا يهاجر ويترك البلد الى الذين سرقوه ويطلب من كل شخص ان لا يهاجر.

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وأكد باسم مغنية أن ليس لديه اولاد الآن لكن في حال اصبح أباً قد تتغير وجهة نظره ولذلك يدعو كل شخص أن يقاوم ويبقى في هذا البلد لأن في النهاية هم (أي السارقون) سيرحلون ولأن الشر لن ينتصر على الخير.

وأضاف “أما بالنسبة للفيديو الذي ينتشر حول الهجرة فهو يقدر وضع كل الناس ووضع كل شخص يعاني بهذا البلد ويقدر وضع كل شخص لديه ولد. لكن عبّر عن انزاعجه بعدما رأى في الفيديو عايدة صبرا وزكي محفوض سيغادران لأنهما طاقات عظيمة ولبنان من دونهما سيخسر جدا وطبعاً من دون كل الناس من مهندسين واطباء وباقي القطاعات.

وختم “مغنية” رسالته طالباً من كل شخص ان يقاوم هذه الفترة الصعبة. متمنيا ان يكون المستقبل واعداً على الرغم من ان الوضع مظلم ولكن يجب ان نتفاءل.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو ومنهم الممثلة داليدا خليل التي علقت قائلة: “أملنا كبير ببلدنا الجميل لبنان وطبعآ هولاء السارقون لن يطول بقاؤهم لوقت طويل… الصبر والصلاة وناس مثلك يحبون هذا البلد سيعملون على اعادة البسمة مع الوقت انشالله”.