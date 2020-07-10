وفاة الفنان محمود رضا عن عمر يناهز 90 عام

توفي منذ دقائق الفنان الكبير محمود رضا بعد صراع طويل مع مرض الشيخوخة ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان هو والد الفنانة شيرين رضا.

محمود رضا من الأساطير الرقص في الفن المصري تراث الشعبي وقام في الخمسينات بتأسيس فرقة شعبية مع شقيقه باسم فرقة رضا وطاف بفرقته محافظات كثيرة منها الأرياف والصعيد .

كما نعت الراقصة دينا وفاة الفنان محمود رضا علي حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كتبت دينا:"انا لله و انا اليه راجعون، الفنان المبدع ،مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية محمود رضا في ذمة الله ... اللهم ارحمه و اغفر له".

Advertisements

قد يهمك ايضا:

نجلاء بدر تشارك جمهورها صورة لها مع شيرين رضا

ليلى عز العرب تهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها