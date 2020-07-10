عمرو دياب يتوجه لمنزل حماه الأسبق محمود رضا للمشاركة في جنازته

القاهرة – لايف ستايل توجة منذ قليل الهضبة عمرو دياب بصحبة زوجتة دينا الشربينى إلى منزل حماة الأسبق الفنان الراحل محمود رضا وذلك للمشاركة فى جنازته والتى يتحدد موعدها الآن وللوقوف بجوار زوجتة السابقة وأم أبنتة نور النجمة شيرين رضا. وقد تلقت النجمة شيرين رضا مكالمة هاتفية من زوجها الأسبق الهضبة عمرو دياب ووالد ابنتها نور عقب وفاة الفنان محمود رضا. وجارى الآن تحديد ميعاد الجنازة والعزاء للفنان الراحل محمود رضا الذى رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز 90 عاما . يذكر أن الراحل يعد من أشهر راقص ومصمم للرقصات ومؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية ومن أهم أعمالة الفنية فيلم غرام فى الكرنك . Advertisements قد يهمك ايضا: عمرو دياب يستعد لطرح "محتاج لحبيب"‎ كنزي عمرو دياب تستفز جمهور والدها

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