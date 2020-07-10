”شيرين رضا“ تؤكد جنازة والدي للعائلة فقط ولن أعلن عن مكان الدفن

القاهرة – لايف ستايل
أكدت النجمة شيرين رضا أن جنازة والدها ستكون للعائلة فقط وانة لن يتم الإعلان عن مكان الدفن وسيقتصر العزاء على العائلة فقط.
ونشرت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الرسمى فيس بوك : توفى منذ قليل والدى الفنان محمود رضا وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر العزاء على أفراد الأسرة فقط.
كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها وشكر الله سعيكم جميعا ومن المقرر ان تكون الجنازة بعد قليل.
ويتواجد مع شيرين رضا الآن أفراد العائلة وإبنتها نور وزوجها السابق الهضبة عمرو دياب ودينا الشربينى والسيناريست تامر حبيب والفنان احمد داوود
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