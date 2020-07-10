كواليس أغنية إيهاب توفيق الجديدة «هي هي دنيا»

انتهى المطرب إيهاب توفيق من تصوير كليب «هي هي دنيا» في أحد كافيهات منطقة التجمع الأول وهو من ألحان الراحل اشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع احمد عادل وإخراج متيم السراج.



واستغرق التصوير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية وإذاعات الراديو.

وانتهى إيهاب توفيق مؤخرا من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان "100 تحية"، من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.



وتقول كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللي شيلها.. واللي فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".

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