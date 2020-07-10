وجه نادين نجيم الاجمل عربياً بشهادة أطباء التجميل

القاهرة – لايف ستايل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رأي أطباء التجميل بمقاييس الجمال الّتي يحملها وجه الممثلة نادين نسيب نجيم، وفق رأي سهيلة عبدو وهي عضو مشارك وراعي لمؤتمر kolkhida في جورجيا. فنشرت سهيلة عبدو صورةً للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب صورة الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، مُعتبرةً الأولى صاحبة الوجه الأجمل عربياً والثانية غربياً. فكتبت عبدو في منشورها “بما اني عضو مُشارك وعضو راعي لمؤتمر kolkhida العالمي في جورجيا لدكاترة الجلديّة والتجميل في العالم، واليوم بما أنني دكتورة عربيّة نتشرف بأن كل دول العالم المشاركة أجمعوا على أن وجه نادين نسيب نجيم هو الوجه العربي الّذي يحمل كلّ مقاييس الجمال الّتي من رأي الدكاترة هي المقاييس الحقيقيّة للجمال”.

وتابعت قائلةً “انجلينا جولي هي الوجه الغربي الّذي يحمل مقاييس الجمال. أنا كعربيّة، ذكر اسم ممثلة عربيّة كحاملة مقاييس الجمال الحقيقيّة يزيدني فخراً ويسعدني لأنها تمثلني كعربيّة وتمّثل كلّ النساء العربيّات. مبروك نادين نسيب نجيم الوجه العربي الّذي يحمل مقاييس الجمال بشهادة كلّ دكاترة الجلدية والتجميل عالمياً”. Advertisements قد يهمك ايضا

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