فادي أندراوس يطلق “تراك 2007” بمواصفات عالمية

أطلق الفنان فادي اندراوس فيديو كليب جديد لأغنية كان قد سجلها العام 2007، معنوناً إياها: «تراك 2007».

وافتتح اندراوس مقدمة الكليب بجملة «تمّ تأليف وتسجيل هذه الأغنية في العام 2007 ولكن لسبب ما أطلقت العام 2020». أغنية «تراك 2007» من كلمات وألحان جان صليبا، إنتاج موسيقي هادي شرارة، أمّا الفيديو كليب فصوّر في بيروت بعدسة المخرج إبراهيم كسرواني.

يذكر أن آخر أعمال فادي أندراوس كانت أغنية «البنوكي ردولي مالي»، مع فيديو كليب عكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه العالم عموماً ولبنان خصوصاً، بأسلوب طريف ورسالة حملت في مضمونها التفاؤل، بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن.

الأغنية من كلمات أندراوس وألحانه، في تجربته الأولى في الكتابة والتلحين، ووزعها شقيقه إيلي أندراوس الذي سبق أن تعاون معه في أعمال عدّة، وتولّى إخراج الكليب داني دندن.

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