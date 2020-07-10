بث حفلات الأوبرا على التليفزيون المصري

تقرر بث حفلات دار الأوبرا المصرية المقامة بالمسرحين النافورة والمكشوف على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصري اعتباراً من مساء الخميس 9 يوليو، فى إطار التعاون بين وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام.



ويتم نقل السهرة الطربية التى يحييها نخبة من نجوم الأوبرا هم مي فاروق، احمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزى الذي يشارك لأول مرة.



وتتضمن باقة مختارة من اهم أعمال الموسيقى العربية التى شكلت جزء من الوجدان الفنى للأمة، وذلك حتى يتمكن جموع المواطنين من متابعة مختلف الوان الفنون الراقية والهادفة التى تختص الأوبرا بتقديمها. قد يهمك ايضا: دار الأوبرا تحتضن أولى حفلات محمد منير بحضور جمهور بعد فيروس كورونا رئيس دار الأوبرا يكشف عن مصير إقامة مهرجان القلعة الدولى

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