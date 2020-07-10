ياسمين الخطيب تنضم إلى شركة ترك برودكش

تعاقد المنتج رائد ترك رئيس مجلس ادارة شركة ترك برودكش للانتاج والتوزيع السينمائي مع الفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب علي عده اعمال فنية من العيار الثقيل منها أفلام سينمائية وبرامج تليفزيونية و من المعروف ان ترك برودكش لها طابع خاص وخط ومذاق جديد في اختيار أعمالها مثل فيلم رحلة العائلة المقدسة الذى يشارك فيه عدد من نجوم السينما العالمية الذين تم التعاقد معهم وايضآ فيلم اخر يهود الاسكندرية ألذى سيتم تصويره في اليونان وفيلم سبعه فلوسكاب وفيلم حكاية ٧٧٧ الذى سيقوم ببطولته النجم محمد رمضان وسيشاركه النجم العالمى فان دام وتعمل الان في تحضير فيلم إسرار مريم وغيرها من الأعمال ذات الطابع الخاص وأيضًا عده برامج بافكار خارج الصندوق منها برنامج زكرياتي معهم للماكير المصرى العالمى محمد عشوب ويتضمن البرنامج اسرار وخبايا نجوم الصف الاول مثل النجم عادل إمام والنجم احمد زكى والنجم محمود عبد العزيز وغيرهم من النجوم وايضا برنامج مطبخ بيت ورد ولأول مره مع اقوى شيف لبنانى في لبنان والذى سيشارك فية مجموعه من فنانين ونجوم الصف الاول وايضا قامت الشركه بالاتفاق علي مجموعة البومات لنجوم الغناء في الوطن العربي منها الفنان المطرب محمد الريفي الذى حصل علي جائزة أكس فاكتور وغيره من نجوم الصف الأول

جديرا بالذكر أن الفنانة المثيرة للجدل في الوسط الثقافي والفنى قامت بالعديد من الاعمال الغير تقليدية .

حيث بدأت ياسمين الخطيب كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الاجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015 وأصدرت العديد من الكتب كان أولها كان كتاب "التاريخ الدموي"، الذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، ثم كتاب «كنت في رابعة» الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، وأخيراً كتاب "ولاد المرة" الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة روتانا مصرية من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق «من الآخر»، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية. وقدمت برنامج إذاعي بعنوان (كيميت تحت الاحتلال)

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