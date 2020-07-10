القاهرة – لايف ستايل
أطلقت الفنانة السعودية داليا مبارك أغنية جديدة بعنوان “هاك هاك” وذلك على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.
الأغنية من كلمات قصي عيسي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، اشراف عام محمد درويش الزرعوني. ويقول مطلعها: “لا منتهى العالم بدوونك …اصحى فدوه / ما چنت اعرررف الفرگه ….هيچي حلوه/ هاك هاك /هاك اسمع الضحكه بلياك /الله وياك /لا بالعكس قوووواني فرگاك”.
وخضعت داليا لجلسة تصوير خاصة بغلاف الأغنية الجديدة، حيث ظهرت بلقطات مليئة بالأنوثة باللونين الأسود والأبيض.
نذكر أن داليا مبارك كانت قد اطلقت أغنية منذ أسابيع بعنوان “كذا ممكن”، كلمات صمت وألحان سلطان خليفة وقد تخطت حاجز الـ 14 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.
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كانت هذه تفاصيل خبر داليا مبارك تُهدي جمهورها أغنية “هاك هاك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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