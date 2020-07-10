جواد العلي يطلق “ولا همني من ذم” مع أحمد الجميري

اطلق الفنان جواد العلي الدويتو الجديد مع احد اهم اصوات جيل العمالقة في الخليج صوت البحرين الاستاذ الفنان القدير احمد الجميري .

وقد حمل العمل عنوان “ولا همني من ذم” من كلمات الشاعرين الفارس وبن محمد وألحان سهب وعلي صادق والتوزيع الموسيقي كرم اوكتان وتم تنفيذ العمل في تركيا والبحرين ودبي.

وتقول كلمات الاغنية:

حبيتو ‏من قلبي وأخلصتلو ولا إهتم

ما بين بعينو ولكنّي ما بندم

ربي خلقني وفيّ للي احب وأهتم

كما السما ابقى في عزّتي عالي

ومثل السحاب امشي ولا همّني من ذم

إصحى تود اللي في طبعو لئيم

مايوصّلك مقصود ولا ينفع نديم

دربو مثل طبعو ماهو مستقيم

لو يسعدك مرّه يجرحك من تالي

سبحان ربي كيف ينوّر الغافل

يعطيه على النيّه ويعوضو آجل

ماتوقف الدنيا على إنسان جاهل

يجهل معاني الحب ويجهل قيمة الغالي

إحشم فؤادك و إكرمو بحب الكريم

واللي كريم طبعو في حُبّو عظيم

خلّك على النيّه ترى الله العليم

يعرف الخافي ويشوفو من عالي

ومثل السحاب امشي

ولا همّني من ذم

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