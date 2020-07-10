شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا محمود رضا أيقونة الرقص المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عم عالمنا الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا. Advertisements ويعتبر محمود رضا أحد أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، فقد طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف، حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.. وداعًا محمود رضا.. أشهر مصمم رقصات مصر.

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