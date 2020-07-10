شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل فى ذكرى وفاة شقيقه سامى: مكتوب لنا نفترق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا السيناريست مدحت العدل، الذكرى الخامسة لوفاة شقيقه الفنان الكبير سامى العدل، حيث رحل عن عالمنا يوم 10 يوليو 2015 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 69 عاما، بأبيات شعرية يرثيه فيها، قائلا: "نمرة ع التليفون صاحبها مش موجود.. هو ف لحظة اختفى وهى ليها وجود".





ونشر مدحت صورة مع شقيقه سامى، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بقصيدة تقول كلماتها: "نمرة ع التليفون صاحبها مش موجود.. هو ف لحظة اختفى وهى ليها وجود.. كل أما أقول أمسحها ايديا تخذلنى.. مكتوب لنا نفترق وبينا خيط مشدود".



مدحت العدل

وفى نفس الإطار، حرصت الفنانة إنجى شرف، على إحياء ذكرى رحيل الفنان القدير سامى العدل، مؤكدة أنه كان له السند والأخ والصديق.

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ونشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتها بالفنان الراحل، صحبتها بتعليق: "كنت ليا السند والأخ والصديق والظهر.. ألف رحمة ونور عليك يا غالى.. واحشتنى أوى.. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة للمرحوم الفنان الكبير سامى العدل فى ذكرى وفاته الخامسة".



انجى شرف

ولد سامى العدل فى مدينة المنصورة فى عام 1946، تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف" فى عام 1972، ثم شارك منذ ذلك الوقت بالعمل فى السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن كان أكثر أعماله حتى مطلع الألفية الثالثة فى السينما، حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات.

استطاع أن يكتشف العديد من النجوم ويقدمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر فى السينما، وقال عنه مصطفى قمر فى أحد اللقاءات "حميد الشاعرى له الفضل على فى الغناء، وسامى العدل هو أول من قدمنى للسينما فله الفضل على فى الكثير من المواقف التى لا أستطيع أن أنساها"، ولم يكن مصطفى قمر هو الوحيد بل قدم سامى العدل أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى الدماغ صاحى"، وكذلك قدم الفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب فى فيلم وثائقى.

وتوفى الفنان سامى العدل عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض فى الساعات الأولى من يوم الجمعة 10 يوليو 2015، بالمركز الطبى العالمى، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة ضعف فى عضلة القلب.