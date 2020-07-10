شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى الفنان العراقى إحسان دعدوش من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان العراقى إحسان دعدوش تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، مؤكدا أن نتيجة المسحة الثالثة ظهرت "سلبية"، مشيرا إلى أنه سيكمل علاجه المخصص داخل البيت لمدة 15 يوما.





وكتب دعدوش، عبر حسابه على فيس بوك: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.. بفضل الله وبحمده ظهرت المسحة الثالثة negative أى سالبة، والحمد لله وبجهود فريق أطباء مستشفى الكرخ العام الردهة الوبائية، وكادر التمريض وكل المعينين وبإشراف من وزير الصحة ومدير صحة وبغداد والرصافة".

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وأضاف دعدوش: "كل الشكر للأصدقاء على إنستجرام وفيس بوك والفنانين من داخل العراق وخارج العراق الذين آزرونى فى محنتى والدعاء، والشكر موصول إلى نقيب الفنانين د. جبار جود، ونقيب الصحفيين مؤيد الامى، ولا أنسى سندى زوجتى أم أحمد، وقفتها معى فى محنتى وكذلك اخوتى الذين سهروا من أجلى".

وكشف دعدوش: "سأكمل علاجى المخصص داخل البيت لمدة 15 يوما، والله يبعد عنكم كل بلاء ويحفظ جميع المرضى من جائحة كورونا".





يشار إلى أن الفنان العراقى إحسان دعدوش، تخرج فى معهد الفنون الجميلة عام 1989 وانضم إلى فرقة شهرزاد للفنان الكبير الراحل راسم الجميلى، الذى أعده صاحب الفضل بدخوله لعالم الفن، وبداياته كانت مع مسرحية "فضائح بالمزاد" ومسرحية "الإمبراطور".

كما شارك دعدوش، فى عدد من المسلسلات منها: "كومه دى، العرضحالجى، حامض حلو، زرق ورق فور، شاب جات، راحة وتعب، هاشتاك، غسل ولبس، دولاب الدنيا، فيتامين، القناص، أوان الحب، سنوات تحت الرماد، قيس وليلى، كنارى، جحيم الفردوس، عالم الست وهيبة.. وغيرها"، كما شاركت فى فيلم سينمائى مخالب النمر.