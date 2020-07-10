شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب: خالص عزائى لوفاة الفنان الكبير محمود رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الهضبة عمرو دياب، الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، ووالد الفنانة شيرين رضا، زوجة عمرو دياب الأولى، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة الراحل وعلق عليها "خالص عزائى لوفاة الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".



عمرو دياب على انستجرام

وكان محمود رضا قد توفى ظهر اليوم عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، والتى أكدت أنها لن تعلن عن مكان دفن الراحل، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، والعزاء مقتصر على الأهل فقط.

محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.