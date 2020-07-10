شكرا لقرائتكم خبر عن محمود رضا مع ابنته شيرين منذ الطفولة حتى الآن × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، الفنان محمود رضا أحد أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، عن عمر ناهز 90 عاماً، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات .

محمود رضا هو والد الفنانة شيرين رضا التى احتفلت منذ 4 أشهر وتحديداً يوم 18 مارس، بعيد ميلاده الـ90 حيث نشرت صورة تجمعها به فى فترة شبابه على حسابها بموقع "انستجرام" وعلقت عليها:"عيد ميلاد سعيد يا بابا، 90 سنة ومازالت شباب وعظيم، أحبك جدا".

تزوج الفنان محمود رضا من السيدة نديدة فهمي "خديجة"، شقيقة فريدة فهمي بطلة فرقة رضا والتى كانت متزوجه من شقيقه الفنان على رضا، وبعدما توفت نديدة فهمى تزوج محمود رضا من اليوغسلافية روزا، وأنجب منها شيرين رضا، فى السطور التالى نشاهد مجموعة من الصور التى جمعت محمود رضا بابنته شيريين منذ طفولتها وحتى الآن.



محمود رضا وابنته شيرين رضا



محمود رضا وابنته شيرين رضا



محمود رضا وابنته شيرين رضا

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محمود رضا وابنته شيرين رضا فى طفولتها



محمود رضا وابنته شيرين رضا فى طفولتها



محمود رضا وابنته شيرين رضا مع عمرو الليثى



محمود رضا وابنته شيرين رضا وهى طفلة



محمود رضا فى فترة الشباب مع ابنته