محمد صبحى ناعيا محمود رضا: رحل فنانا نادرا ومبدعا ورائدا للفنون الشعبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان محمد صبحى الراحل محمود رضا قائلا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "رحل اليوم فناناً نادراً ومبدعاً ورائداً للفنون الشعبية والذى كان من الأوائل الذين اهتموا وحافظوا على التراث الشعبى.. محمود رضا حبيبى الرائع سافر بفرقته فرقة رضا كل دول العالم ماعدا القطبين.. كان سفيرا هو والرائعة فريدة فهمى أطال الله فى عمرها.. كانا سفيرين مُرحب بهما أينما ذهبا ورفعوا هامة مصر عالياً.. رحل محمود رضا عم زوجتى نيفين رامز رحمها الله.. دعواتى إلى الله للفقيد الرحمة وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.. وللأسرة كلها آل رضا وزوجته روزا وابنته شيرين وجميع محبيه أن يلهمهم الصبر والسلوان".



محمد صبحي ناعيا محمود رضا

وتوفى، منذ قليل، الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

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محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.

يذكر أن الفنان محمد صبحي كان قد سبق الجميع بمناقشته موضوع حرب الفيروسات فى مسرحية "خيبتنا" التى كُتبت عام 2004 وتعرض الآن، ففي أحد المشاهد التي تجمع الدكتور "يائس" بزوجته "ابتئاس" يعلن عن اكتشافه لحرب الجينات، ويؤكد أن هناك جهة غير معلومة وشريرة توصلت لفيروس قاتل وفتاك أخطر من القنبلة النووية.

النجم محمد صبحي في مسرحيته توقع بالفعل ما نحن فيه حاليا وتحول الخيال العلمي لحقيقة بانتشار فيروس کورونا (COVID-19) في العالم كله والحديث الدائر عن كونه مصنع وموجه وورائه جهة شريرة ودولة عظمى.