شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمود رضا يرقص مع فرقته فى آخر ظهور له قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان محمود رضا الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 90 عاماً، فى شهر ديسمبر الماضى فى فيديو تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا وهو يرقص على خشبة المسرح مع فرقة رضا، احتفالاً بعيد ميلاده الـ89 واستعاد شبابه ورقصع مع الفرقة وكان هذا آخر ظهور له قبل وفاته اليوم.

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محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، والتي اعتمدت علي استعراضات الرقص الشعبي، وقدمت الفرقة أول عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، وبلغ عدد أعضاء الفرقة عند التأسيس 13 راقصة و13 راقصاً و13 عازفاً، أغلبهم من المؤهلين خريجي الجامعات.

تزوج الفنان محمود رضا من السيدة نديدة فهمي "خديجة"، شقيقة فريدة فهمي بطلة فرقة رضا والتى تزوجت من شقيقه الأكبر على رضا، وبعدما توفت نديدة فهمى تزوج محمود رضا من اليوغسلافية روزا، وأنجب منها ابنته الفنانة شيرين رضا.

الفنان الراحل محمود رضا حصل على جوائز عالمية عديدة عن رقصة "النوبة" وعن رقصة "يا مراكبي"، كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية.