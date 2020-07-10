شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: مسلسل أسمهان قدم أسرار الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد الفنى طارق الشناوى، لـ"الخليج 365"، إن صناع الأعمال الدرامية الذين يقدمون السيرة الذاتية، يحرصون دائماً على الابتعاد عن تقديم الأشياء السلبية فى حياة الفنانين الذين ستقدم سيرتهم فى عمل درامى، مشيراً إلى أن هناك استثناء واحد فقط هو مسلسل "أسمهان"، والذى تطرق فى بعض المشاهد عن تعدد علاقتها وشرب الكحول وخلافه، خاصة أن كاتب المسلسل كان تونسى الجنسية، ولذلك قرر أن يعرض المشاهد الحقيقية سواء كانت سلبية أو إيجابية.

وأشار الشناوى إلى أنه عندما نقدم عملا درامياً، يجب أن نقدم الشخصية الحقيقة، بأخطائها وسلبياتها حتى يصدق الجمهور، وإلا لن يصدق الناس المشاهد الإيجابية فقط، خاصة أن العالم تطور وأصبح كل شىء معروف.

وأوضح الشناوى أن الفنان الكبير الراحل أحمد زكى، كان لديه أخطاء مثله مثل أى إنسان، ولذلك يجب على صناع مسلسل أحمد زكى، ألا يتواروا عن كشف الحقائق بشكلها الطبيعى في حياته، طالما قرروا أن يقدموا مسلسلا عن حياته الشخصية، لاتفتاً إلى أن المصداقية والاحساس هي شرط النجاح.

يشار إلى أن محمد رمضان، قرر تقديم مسلسل عن حياة الراحل أحمد زكى في رمضان المقبل، من تأليف بشير الديك، وإنتاج سينرجى، ومن المقرر أ يعلن عن لسم المخرج فور التعاقد معه.