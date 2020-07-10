شكرا لقرائتكم خبر عن رشا سامى العدل فى ذكرى رحيل والدها: من بعدك مفيش اللى يقف جنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت رشا سامى العدل ابنة الفنان القدير الراحل سامى العدل، ذكرى رحيله الخامسة، التى تحل اليوم 10 يوليو، مؤكدة أن هذا اليوم صعب عليها ويذكرها بذكريات أليمة، مشيرة إلى أنه من بعد رحيله لم تجد من يقف بجانبها أو ينصحها نصيحة نابعة من حب خالص نقى.





ونشرت رشا، صورة لها مع والدها الفنان الراحل، صحبتها بتعليق: "كل سنة بسافر واهرب من اليوم ده، لأنه يوم صعب بجد عليا، بحاول أتناسى ذكريات أليمة فيه بكل تفاصيلها، بس بلاقى نفسى مش عارفة ولا أنسى ولا أتناسى ويرجع وجعى زى نفس وجع اليوم ده".

وأضافت رشا: "كان نفسى تكون موجود دلوقتى أكلمك اشتكى لك، لأنى بجد تعبانة قوى ومجروحة ومش لاقيه حضن أترمى فيه اشتكى من أوجاعى ومشاكلى، من بعدك مفيش اللى يقف جمبى أو يسمع منى بقلبه ويدينى نصيحة نابعة من حب خالص نقى، الفاتحة لروح أبويا وسندى وظهرى.. النهاردة سنويته الخامسة".

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يشار أن الفنان القدير سامى العدل، ولد فى مدينة المنصورة فى عام 1946، تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف" فى عام 1972، ثم شارك منذ ذلك الوقت بالعمل فى السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن كان أكثر أعماله حتى مطلع الألفية الثالثة فى السينما، حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات.

استطاع أن يكتشف العديد من النجوم ويقدمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر فى السينما، وقال عنه مصطفى قمر فى أحد اللقاءات "حميد الشاعرى له الفضل على فى الغناء، وسامى العدل هو أول من قدمنى للسينما فله الفضل على فى الكثير من المواقف التى لا أستطيع أن أنساها"، ولم يكن مصطفى قمر هو الوحيد بل قدم سامى العدل أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى الدماغ صاحى"، وكذلك قدم الفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب فى فيلم وثائقى.

وتوفى الفنان سامى العدل عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض فى الساعات الأولى من يوم الجمعة 10 يوليو 2015، بالمركز الطبى العالمى، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة ضعف فى عضلة القلب.