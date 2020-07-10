شكرا لقرائتكم خبر عن محمود رضا فى حوار سابق لليوم السابع: أديت رسالتى على أكمل وجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان لى الشرف فى محاورة أيقونة فن الاستعراض فى العالم الفنان محمود رضا أشهر راقص ومصمم لفرقة رضا بل ومؤسس الفرقة وصاحب الفضل فى نجاحها وتألقها ووصولها للعالمية، وخلال الحوار الذى أجراه مع ”الخليج 365” فى محافظة الأقصر على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية نتذكر منه بعض التصريحات المهمة.

قال الفنان محمود رضا: "إن إقامة مهرجان في محافظة الأقصر شىء مهم جداً، وإن هذا الحدث خطوة مهمة، رغم أنها جاءت متأخرة، فالسينما من أهم العوامل التى تساعد فى ترويج السياحة"، مؤكداً أن ميزانية فيلم "غرام فى الكرنك" كانت 120 ألف جنيه، والدولة المتمثلة فى مؤسسة السينما تبنت الفكرة، وهو ما يجب على الدولة القيام به الآن بتدعيم صناعة السينما".



الراحل محمود رضا مع الزميل جمال عبد الناصر

وعن غياب الفيلم الاستعراضى قال: "هذا النوع يحتاج لمجهود كبير وتجهيزات، وإنتاج ضخم، وسبب نجاحنا إن المخرج على رضا كان مهتماً بتسجيل تاريخ الفرقة من خلال السينما، وكان محقا فالسينما هى ذاكرة التاريخ".



محمود رضا

وقال أيضا : لقد أديت رسالتى وأتمنى من الجيل الجديد في مجال الاستعراضات أن يتعمق في التراث فكلما تعمق فيه سيصل إلي العالمية فقد ابهرنا العالم بتراثنا ومن الممكن أن تكون أغنية او رقصة أو لقطة في فيلم سينمائي مصدر دخل للدولة في السياحة فالعالم جاء للأقصر بعدما روجنا له بأغنية غناها محمد العزبي وصممت رقصاتها علي نيل الأقصر.