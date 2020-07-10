شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا: لن نعلن مكان دفن والدى بسبب كورونا.. والعزاء للعائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة شيرين رضا أنه بسبب جائحة كورونا، فإن عزاء والدها الفنان محمود رضا، سيقتصر على العائلة فقط، حيث نشرت شيرين عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة والدها الراحل، وعلقت، "توفى منذ قليل والدى الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعاً".



شيرين رضا Advertisements وكان عدد من الفنانين قد نعوا الراحل من بينهم عمرو سعد، وكذلك وزيرة الثقافة ونقابة المهن التمثيلين، وفرقة رضا للفنون الشعبية.

محمود رضا واحد من أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية فى نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص فى الأفراح أو المناسبات".