شكرا لقرائتكم خبر عن حوار نادر.. محمود رضا: تزوجت أنا وأخى من أختين بوقت واحد والحب أقوى من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حوار نادر للفنان الكبير محمود رضا مع الإعلامى عمرو الليثى، يقول فيه إن الحب أقوى من المرض وأنه تزوج هو وشقيقه على رضا من أختين شقيقتين وهم فريدة ونديدة فهمى، وبعد تأسيس فرقة رضا حكى أن زوجته كانت مريضة بالقلب وقد قالوا له أهلها إنها مريضة بروماتيزم فى القلب، وحذره البعض أنه سيتزوج سيدة محكوم عليها بالموت، لكنه أحبها وقرر الزواج منها، وتزوج على رضا من شقيقتها فريدة فهمى.

وتابع محمود رضا أنه تعلم اللغة الإنجليزية بسبب حبه لها، مؤكداً أن حبه لها أقوى من المرض ولم يخطر على باله أنها ستموت فى يوم من الأيام، وفوجئ أن شقيقه على وقع فى حب فريدة فهمى وهى كانت تصغره فى السن بشكل كبير، وذهب لوالدهما لكى يطلب منه أن يتزوجها، وحسن فهمى والد فريدة اعتبرنا أولاده وقدمت ثنائى رائع مع فريدة.

يشار إلى أن الفنان كبير محمود رضا توفى عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

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محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.

بدأ محمود رضا مشواره مع السينما في عام 1949، حيث شارك في فيلم "أحبك أنت" في دور راقص، وبعدها شارك في فيلم فيلم "بابا أمين" للمخرج يوسف شاهين، ولعب دور راقص في الكباريه، الذي كانت تعمل به فاتن حمامة.

وقدم أفلام "أغلى من عينيه، وقلوب حائرة، وفتي أحلامي، وساحر النساء، ونور عيوني، وغريبة، وعفريت سمارة، وغيرها.

في عام 1967، قدم فيلمه الأشهر "غرام في الكرنك"، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وكان آخر أعماله مسلسل "قمر 14" في عام 2008.