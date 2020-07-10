بالفيديو| قبل رحيله.. محمود رضا يرقص مع فرقته رغم تقدمه بالعمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو كانت نشرته الفنانة شيرين رضا، قبل عدة أشهر، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، لوالدها الفنان محمود رضا وهو يرقص مع فرقته.

وظهر محمود رضا على المسرح بلياقة كبيرة رغم تقدمه في العمر، ونال الفيديو إعجاب متابعيه.

ورحل الفنان القدير محمود رضا عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ90 عاما، رضا ولد في 11 نوفمبر 1930 في القاهرة، وتتلمذ على يد شقيقه المخرج علي رضا، تخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، أسس فرقة للفنون الشعبية (رضا)، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه (حرامي الورقة، اجازة نص السنة، غرام في الكرنك).