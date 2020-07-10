نجوم الفن ينعون محمود رضا: فقدنا قيمة وقامة فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء للفنانة شيرين رضا، في وفاة والدها الفنان القدير محمود رضا الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ ٩٠ عاما، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونرصد لكم، ما قاله الفنانين في عزائهم للراحل محمود رضا، في التقرير التالي :

محمود البزاوي

كتب الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏وفاة الأسطورة ومؤسس فرقة رضا، اللي لفت العالم شرق وغرب وعرفتهم الفولكلور المصري عن طريق استعراضاتهم.. ده غير طبعا تاريخه كممثل استعراضي واللي من أجمل أفلامه من وجهة نظري فيلم غرام في الكرنك مع فريدة فهمي.. وكل التاريخ الكبير ده يخليه أحد رواد الاستعراض في تاريخ مصر".

نبيلة عبيد

كتبت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "محمود رضا.. قامة وتاريخ فقدناه.. خالص العزاء لمحبيه وأسرته وابنته النجمة شيرين رضا.. البقاء لله".

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عزيز الشافعي

‏كتب الفنان عزيز الشافعي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "البقاء والدوام لله.. الفنان المصري الكبير محمود رضا في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه وتقبل منه صالح عمله".

جيهان خليل

كتبت الفنانة جيهان خليل، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "وداعاً الفنان الجميل محمود رضا".

دينا

كتبت الفنانة دينا، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان المبدع.. مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية محمود رضا في ذمة الله.. اللهم ارحمه واغفر له".