بصور جمعت محمود رضا بزوجته وابنته وبطلة فرقته.. بطرس دانيال يقدم العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، عن حزنه الكبير لرحيل أسطورة الفن الشعبي الفنان محمود رضا، الذي غادر عالمنا اليوم الجمعة 10 يوليو.

ونشر دانيال عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورًا من آخر زيارة قام بها للفنان الراحل، ويظهر في الصور رضا، وإلى جواره ابنته الفنانة شيرين رضا، بينما يقف خلفهما زوجته روزا، والفنانة فريدة فهمي، بطلة فرقته وزوجة شقيقه المخرج علي رضا.

وكتب في تعليقه على الصور "نقدّم التعازي القلبية في رحيل الفنان محمود رضا مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية والتي أبهرت العالم باستعراضاتها الفنية الراقية طالبين له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

جدير بالذكر أن محمود رضا رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، عن عمر يناهز 90 عامًا، تاركًا رصيدًا من المحبة في قلوب الجمهور، وأعمالًا فنية ستخلد ذكراه.