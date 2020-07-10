محمد صبحي ينعى محمود رضا.. صلة قرابة جمعتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان محمد صبحي صورة للفنان الراحل محمود رضا، أحد أساطير الفنون الشعبية، في مصر والعالم كله، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وكتب صبحي في تعليقه على الصورة "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. رحل اليوم فناناً نادراً ومبدعاً ورائداً للفنون الشعبية، والذي كان من الأوائل الذين اهتموا وحافظوا على التراث الشعبي.. محمود رضا حبيبي الرائع سافر بفرقته فرقة رضا كل دول العالم ماعدا القطبين".

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وتابع "كان سفيرا هو والرائعة فريدة فهمي أطال الله في عمرها كانوا سفراء مُرحب بهم أينما ذهبوا ورفعوا هامة مصر عالياً.. رحل محمود رضا عم زوجتي نيفين رامز رحمها الله.. دعواتي إلى الله للفقيد الرحمة، وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.. وللأسرة كلها آل رضا وزوجته روزا وابنته شيرين، وجميع محبيه أن يلهمهم الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن محمود رضا رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، عن عمر يناهز 90 عامًا، تاركًا رصيدًا من المحبة في قلوب الجمهور، وأعمالًا فنية ستخلد ذكراه.