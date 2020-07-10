كندة علوش: "فضح المتحرشين يتطلب شجاعة وأثره الإيجابي كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أثنت الفنانة كندة علوش، على قيام الفتيات بفضح من تحرشوا بهن.
وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر، قائلة "أعظم حركة حاصلة مؤخراً هي حركة فضح المتحرشين.. الناس بتشير أسماء وصور لشباب ورجال ومنهم شخصيات معروفة أطباء ومدرسين وبتفضح سلوكهم القذر ناحية النساء أو حتى الرجال والأطفال".
وأضافت : "الموضوع يتطلب شجاعة بس أثره الإيجابي كبير، وهيشجع ناس كتير تتكلم، وهيكون ليه دور كبير في ردع باقي المتحرشين".
يذكر أن، كندة علوش، تستعد لتصوير حكاية "ضي القمر"، سيناريو وحوار نجلاء الحديني، وهو مسلسل يتكون من 10 حلقات، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" الذى عرض منه حكايتين على شاشة قناة dmc.
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