وليد فواز للراحل سامي العدل: "عمري ما أقدر أنساك يا أطيب خلق الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرص الفنان وليد فواز، على إحياء ذكرى وفاة الفنان القدير الراحل سامي العدل، التي تحل اليوم الجمعة ١٠ يوليو. وكتب فواز، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏إدعوا له بالرحمة والمغفرة.. زي النهاردة رحلت يا عم سامي.. عمري ما أقدر أنساك أبدا يا أطيب خلق الله.. الله يرحمك ويغفرلك يا حبيبي". يذكر أن الفنان الكبير سامي العدل، وافته المنية يوم ١٠ يوليو ٢٠١٥، بعد صراع مع المرض، وكان يلقب في الوسط الفني بـ"الخال".

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