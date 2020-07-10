بالفيديو| قصة ارتباط محمود رضا بشقيقة بطلة فرقته فريدة فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حل الفنان محمود رضا، قبل أعوام ضيفًا على برنامج "بوضوح" الذي كان يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، وتحدث عن مشواره الفني، وعن حياته الأسرية.

وعن زواجه من شقيقة الفنانة فريدة فهمي، بطلة الفرقة التي أسسها وشقيقه المخرج علي رضا "فرقة رضا للفنون الشعبية"، قال "تزوجت شقيقة فريدة فهمي وكان عندها مشكلة في القلب روماتيزم، حبينا بعض اتعلمت الإنجليزي تقريبًا منهم؛ لأن مامتها إنجليزية، وقالولي مترجعش تقول اتجوزت واحدة عيانة".

وتابع "مخطرش ع بالي إنها في يوم من الأيام تموت كان حب مفيش بعد كده، أثناء ده علي حب فريدة وكانت صغيرة عليه وكان عايز يتجوزها راح لوالدها وقاله بقولك إيه أنا بوست بنتك، قاله طيب بس عندي شرط متخلفوش عيال دلوقتي، اعترض علي وقاله هتبقى مراتي واللي إحنا عايزين نعمله هنعمله".

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مشيرًا إلى أن حسن فهمي والد فريدة وزوجته كانا سعيدين جدًا بهما، وذلك بعدما امتحنهما ووثق فيهما ومنحهما ابنتيه.

محمود رضا هو أسطورة الرقص الشعبي، وأحد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية، شقيقه هو المخرج علي رضا، وابنته الفنانة شيرين رضا، وشارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرا، أشهرها "غرام في الكرنك".