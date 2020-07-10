المهن التمثيلية تنعى محمود رضا: "فقد الفن المصري أسطورة الرقص الشعبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الفنان الكبير محمود رضا، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز 90 عاما.

وقالت النقابة في بيانها: "فقد الفن المصري والعربي والعالمي أيضا، أسطورة الرقص الشعبي محمود رضا، والذي رفع راية مصر عالية في العديد من المحافل الفنية الدولية، داعين الله عز وجل بالرحمة والغفران للفنان الكبير الراحل، والصبر والسلوان لأسرته ومحبيه".

محمود رضا مصمم رقصات وراقص مصري، ولد 1930 في القاهرة، وتتلمذ على يد شقيقه (علي رضا)، تخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، أسس فرقة للفنون الشعبية (رضا)، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه (اجازة نص السنة، حرامي الورقة، غرام في الكرنك).