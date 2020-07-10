وزيرة الثقافة تنعى محمود رضا: الفنون الشعبية فقدت أحد أساطيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الفنان محمود رضا احد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية الذي غيبه الموت اليوم الجمعة 10 يوليو عن عمر يناهز 90 عاما.

وقالت إن الراحل واحد من أساطير الفنون الشعبية، وعبرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية كما نجح في الوصول إلى العالمية بالفرقة التي باتت سفيرا لقوى مصر الناعمة .

رحم الله الفنان الكبير محمود رضا داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان .

يذكر أن محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج فى كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل علي رضا ، وضع الكثير من تصميات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات، والتي برزت مصداقيتها في تصميماته ونجحت فى تغيير نظرة المجتمع لهذا المجال .