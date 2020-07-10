تراند اليوم : وفاة فنان مصري شهير بشكل مفاجئ



أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، عن وفاة الفنان محمود رضا، بشكل مفاجئ دون الكشف عن سبب الوفاة.

وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة :"‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية .. وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

كما أعلنت الراقصة دينا، وفاة الفنان محمود رضا، مؤسسة فرقة رضا للفنون الشعبية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام".

ونشرت دينا، صورة له وعلقت عليها قائلة، :" انا لله و انا اليه راجعون. الفنان المبدع. مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية #محمود_رضا في ذمة الله ... اللهم ارحمه و اغفر له ... #نسألكم_الدعاء".

يذكر أن محمود رضا، هو راقص ومصمم استعراضات مصري. ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (أخت فريدة فهمي)، وهو أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.



