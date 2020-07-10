تراند اليوم : «القبطان العظيم»..أرطغرل يعود للشاشة في أكبر عمل تاريخي

وكتب الناشط التركي على حسابه في تويتر :" أرطغرل" يعود إلى الشاشة في أكبر إنتاج تاريخي بتركيا..النجم دوزياتان في شخصية أمير البحار البطان العظيم "خير الدين بربروس" هذه نبذة عن سيرة بربروس: هو مجاهد بحري حرر المسلمين في سواحل شمال إفريقيا والأندلس،وبالنسبة للأوروبيين هو قرصان مارد،اثار ذعرهم وكبدهم خسائر فادحة".
وقام الأمير خير الدين بطرد الإسبان من تونس والجزائر وغزا سواحل إسبانيا وأنقذ ألف مسلم أندلسي من قبضتهم ووطنهم في الجزائر مستخدما أسطولا من 36سفينة.
كما أغار على مدن وموانئ ايطالية وفرنسية وجعلها قواعد عثمانية، أثارت انتصاراته فزعا في أوروبا، وأعادت للدولة العثمانية هيبتها.
وتابع قائلا : لو سألت عن ذي اللحية الحمراء والعين الواحدة والقدم الخشبية في أفلام هوليوود لقالوا هو"القرصان"، والحقيقة التي لا يريدون إظهارها أن "بربروسا" أعظم قادة الأساطيل البحرية على الإطلاق،خاض المعارك الحربية البحرية،هزم جيوش أعداء الإسلام ذاع صيته في أوروبا كلها، فأطلقوا عليه "ذو اللحية الحمراء".
وعلق رواد تويتر على المسلسل الجديد، حيث كتب السياسي المصري أحمد عامر :" تاريخ مشرف يحاول بعض الأقزام أن يطمسونه بمؤامراتهم ليل نهار".
وعلق آخر : " لولا بربروس وأخوه لدخل الاستعمار الأوروبي إلى شمال إفريقيا وبلاد الإسلام منذ 400 كان سدا منيعا ضد التوغل الأوروبي جنوب المتوسط .. كان سيد البحر المتوسط يجوبه شمالا وجنوبا ولا أحد يجرأ على مبارزته".