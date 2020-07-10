فيديو..الظهور الأول لمحمود رضا أمام عبدالحليم حافظ

رحل عن عالمنا الفنان الاستعراضي الأول محمود رضا ، عن عمر يناهز الـ 90 عاماً، لكن فنه سيظل علامة فارقة في مجال الرقص بمختلف أنواعه.
شارك رضا بمشاركة الراقصة فريدة فهمي، في استعراض فني نادر أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والفنان الراحل عبد السلام النابلسي في فيلم "فتى أحلامي" الذي عرض عام1957.
وكان العرض ماقبل تأسيس رضا لفرقته الراقصة الشهير "فرقة رضا للفنون الشعبية" التي تم تأسيسها عام 1959، وكانت نقطة انطلاق كبيرة لرضا في عالم الاستعراض.
ولد محمود رضا عام 1930 و عشق الرقص منذ نعومة أظافره، دخل المجال في بدايته هاوياً ،ثم تعلم أصوله على يد أخيه علي رضا، فبعد تخرجه من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، عمل راقصاً في عدد من الأفلام إلى أن كوّن فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959.
قدم رضا في فيلم "غرام في الكرنك" الذي عرض عام 1967 أشهر لوحاته الراقصة، حيث يعد الفيلم أهم الخطوات الراقصة الناجحة في مسيرة رضا الفنية، وشارك غنائياً في تقديم الرقصات الفنان الشعبي الراحل محمد العزبي.
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