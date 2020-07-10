فيديو..أشهر رقصات محمود رضا وظهوره الأخير على المسرح

توفي منذ ساعات الفنان الكبير محمود رضا صاحب فرقة رضا للفنون الشعبية عن عمر يناهز الـ 90 عاماً إثر مضاعفات أمراض الشيخوخة، ليترك خلفه علامات فنية بارزة في مجال الرق والاستعراض.

عشق رضا الرقص منذ نعومة أظافره، دخل المجال في بدايته هاوياً ، ثم تعلم أصوله على يد أخيه علي رضا، فبعد تخرجه من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، عمل راقصاً في عدد من الأفلام إلى أن كوّن فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959.

والتي قدمت الفرقة أولى عروضها على مسرح الأزبكية 1959 بالإشتراك مع المؤلف الموسيقي علي رضا، والراقصة

الشهيرة فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجىء لنعيمة عاكف.

وقد بلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة و13 راقصاً و13 عازفاً، وصمم محمود رضا الرقصات التي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والبرية، وقام بإخراجها تحت إشراف الدكتور حسن فهمي ورعايته، وتلائم شكل الرقص الذي قدمه رضا في فرقته احترام جميع طبقات المجتمع، نظرا لتعبيره عن معظم مناطق محافظات مصر.

قدم رضا في فيلم "غرام في الكرنك" الذي عرض عام 1967 أشهر لوحاته الراقصة، حيث يعد

الفيلم أهم الخطوات الراقصة الناجحة في مسيرة رضا الفنية، وشارك غنائياً في تقديم الرقصات الفنان الشعبي الراحل محمد العزبي.

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العرض الشهير "الأقصر بلدنا" الذي مازال يستخدم إلى الآن في الدعاية السياحية للأقصر.

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الاستعراض الشهير "سماح النوبة"

وكان الظهور الراقص الأخير لـ محمود رضا من خلال احتفاله بعامه الـ 89 بشكل مميز، حيث خرج مع فرقته مؤدياً رقصته الشهيرة رغم كبر سنه.

قدم رضا خلال عروضه الفنية شكل مختلف ومميز للرقص الاستعراضي، واعطى له شكل ونكهة ديدة مختلفة عن الصورة المعتادة المحفورة داخل أذهان الجمهور عند سماعهم لكلمة "رقص" ، حيث أخذ من كل محافظة في مصر صورة مميزة لها ومعها في رقصاته ليخرج في النهاية بلوحة فنية متكاملة معبرة عن هوية الفرقة وأصولها.