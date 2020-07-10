وزيرة الثقافة تنعى الفنان محمود رضا

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات الفنان محمود رضا، أحد مؤسسى فرقة رضا للفنون الشعبية، الذى غيّبه الموت، اليوم الجمعة 10 يوليو، عن عمر ناهز 90 عامًا.
قالت وزيرة الثقافة، إن الراحل واحد من أساطير الفنون الشعبية وعبّرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية، كما نجح فىالوصول إلى العالمية بالفرقة التى باتت سفيرًا لقوى مصر الناعمة.
رحم الله الفنان الكبير محمود رضا، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.
يذكر أن الفنان محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج فى كلية التجارةبجامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التى وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك فى الأعمال السينمائية التى قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف ببلدان عدة بالصعيد والأرياف حتى يتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد فى مختلف المحافظات التى برزت مصداقيتها فى تصميماته والتى نجحت فى تغيير نظرة المجتمع لهذا المجال.
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