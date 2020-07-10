نقابة المهن التمثيلية تنعى القدير محمود رضا

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان القدير محمود رضا ووالد النجمة شيرين رضا، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز ال ٩٠ عاما. وقالت النقابة: "‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات ⁧‫محمود رضا‬⁩.. رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان". Advertisements ‬يذكر أن الفنان القدير محمود رضا راقص ومصمم استعراضات مصري ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (شقيقة فريدة فهمي). مصري ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (شقيقة فريدة فهمي). كما أنه أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات .

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