معلومات لا تعرفها عن الفنان القدير محمود رضا

غادر عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد تشييع الجثمان.

وتستعرض "بوابة الوفد" معلومات لا تعرفها عن القدير محمود رضا :

ولد في محافظة القاهرة.

بدأ هاويا للرقص الإيقاعي، ثم تتلمذ علي يد أخيه الأكبر علي رضا.

وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954،

ثم عمل راقصا في العديد من الأفلام.

وكون فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959 التي اعتمدت علي استعراضات الرقص الشعبي.

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صمم العديد من الرقصات سواء في الأفلام أو في المسلسلات.

فكر الفنان محمود رضا في تكوين أول فرقة خاصة للفنون الشعبية بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقي علي

رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف.

بالإضافة إلى خبرتها في التدريب وتصميم الأزياء، وهكذا قدمت الفرقة أول عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس عام 1959.

وقد بلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة و13 راقصاً و13 عازفاً، أغلبهم من المؤهلين خريجي الجامعات.

وصمم محمود رضا الرقصات التي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والبرية، وقام بإخراجها تحت إشراف الدكتور حسن فهمي ورعايته، وبفضل هذا التكوين الراقي اكتسب فن الرقص احترام طبقات المجتمع.