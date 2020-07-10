بهذه الصورة.. كريم فهمي يُشوق جمهوره لفيلمه الجديد "ديدو"

نشر الفنان كريم فهمي صورة جماعية لفريق عمل فيلمه الجديد "ديدو"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تضمنت الصورة شقيقة الفنان أحمد فهمي، والثنائي "هشام ماجد، شيكو"، إضافة إلى المنتج أحمد السبكي، كريم السبكي،

حمد السبكي، ونشرها كريم عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام".

يشارك كريم في بطولة الفيلم مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا: "بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، محمد ثروت"، من إخراج عمرو

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صلاح.

يذكر أن كريم قد شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري.