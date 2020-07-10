وفاة الفنان القدير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عامًا

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد تشييع الجثمان. يتم حتى الآن تحديد موعد تشييع الجثمان. يذكر أن الفنان القدير محمود رضا راقص ومصمم استعراضات مصري ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (شقيقة فريدة فهمي). وتزوج من السيدة خديجة فهمي (شقيقة فريدة فهمي). كما أنه أول من أسس الرقص الشعبي في مصر، وطاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.

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