بعد طرحها "جرالك إيه".. الجمهور لسميرة سعيد: دايمًا مبدعة يا ديفا

حصلت الديفا سميرة سعيد على ردود فعل إيجابية بعد إصدار كليب أغنية "جرالك إيه"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

نشرت سميرة آراء جمهورها عبر خاصية "ستوري" عبر موقع تبادل

الصور والفيديوهات "إنستجرام" كالآتي:

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يذكر أن "جرالك إيه" تضمنت آخر ألبومات سميرة سعيد الغنائية "عايزة أعيش"، الذي طرحته عام 2015، الذي ضم

12 أغنية "هوا هوا، يالطيف، عايزة أعيش، معنديش وقت، احتمال وارد، إنسانة مسئولة، حب".

"جرالك إيه"، كلمات: أشرف أمين، ألحان: محمد عرام، إخراج: نضال هاني، وحصل الكليب على أكثر من 7 آلاف مشاهدة قبل مرور 24 ساعة على طرحه.