عباس أبو الحسن يكشف عن طبيب أسنان مشهور يتحرش بالرجال

كشف الفنان عباس أبوالحسن عن طبيب أسنان متحرش بالرجال، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "أبوالحسن" عبر صفحته قائلا : "هذا المجتمع النائم لقرون فوق أحراش كامنة من الازدواجية والصمت المخزي عليه أن يصحو وينتفض ويواجه خوفه المتجذر من التقدم بالشكوي عندما يكون الأمر متعلق بالتعرض لتحرش أو اعتداء جنسي".

وتابعت: "وطالما بنتكلم علي التحرش، فهناك يحيا بيننا مجرم جنسي في هيئة دكتور أسنان مشهور .. بس شهرته تتلخص علي مدي تاريخه كله - أكتر من ٣٥ سنةً - بالتحرش الجنسي بالمئات من الشباب والرجالة بمنتهى القذارة ، وفي معظم الوقائع دي بيقوم هذا المتحرش المريض السافل بمحاولة لمس والتحسيس علي الأعضاء الذكرية لضحاياه في عيادته وفي الأماكن العامة".

وأضاف :" وفي معظم الوقائع تعرض فيها للضرب والإهانة ومسح البلاط به والغريب أنه لا يعترض

ويتلقي جزاءه بمنتهي الأريحية، ويدور علي ضحية جديدة.. فلو أن الفتيات والنساء اللي بيتعرضوا للتحرش بيسكتوا خوفا من الفضيحة والقيل والقال في مجتمع نميمي لا يرحم ويحاول إلقاء جزء من المسئولية علي الفتاة نفسها".

واستكمل حديثه قائلا: "فمبالك الأولاد والذكور اللي هايترعبوا أن اسمهم يزج به بتحرش ذكر آخر والتريقة عليه طبعًا والسخرية وكمان التلسين والتلميح الرخيص نتاج ثقافة المجتمع الذكوري لأن ده اللي احنا فالحين فيه !".

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أضاف :" فبيكتفوا بأنهم يدوله اللي فيه النصيب وأنهم يفضحوه في قعدات خاصة وهو بيعتمد علي هذا الخوف.. طب أنا ليه متأكد من كدة وليه بقول ده دلوقتي ، لأني عاصرت وقائعه من عقود ، لكني قابلت آخر كام شهر أربعة

أصدقاء ومعارف عمل كدة معاهم مؤخرا وكثيرون غيرهم ، واعرفهم شخصياً حصل لهم وقائع مماثلة مع هذا المعتدي الدنيء".

وتابع :" والأخطر أن هذه الحشرة المريضة مستمر في نشاطه المستتر خلف عيادته وعامل إعلانات ويفط بمئات الآلاف عشان يجيب زبائن جدد، القادرين والكبار هايعرفوا ياخدوا حقهم بإيديهم لأنه عجوز ضئيل ومافهوش قلم أصلا".

وتابع :" لكن هناك أهالي بحسن نيه وبجهل تام عن حقيقته هيودوله أولادهم الذكور العيادة، وسيتعرض هؤلاء الأولاد والأطفال لصدمة نفسية مزلزلة ستترك آثارها المدمرة عليهم ربما العمر كله.. د.باسم سمير ضربك وإهانتك مش كفاية ولا تردع نفسك الحقيرة".

واختتم حديثه قائلا :"وأنا مرمطت بسمعتك في الوحل علنا واتحداك أن تقاضيني ! أما انا فأعدك أني لدي ستة أشخاص لديهم الشجاعة والوعي بتحريك دعوي قضائية ضدك وسأجمع عدد آخر من الشهادات ضدك وسأعمل جاهدا علي إيقافك عن العمل وسجنك لتنتهي في مزبلة التاريخ أنت وأمثالك، اللي عنده الشجاعة للانضمام الي الدعوي يبعتلي علي الإنبوكس.. رجاء حذروا الآخرين، لا أريد تعليقات.. عايز رجالة يتعدون ذاتهم ليوقفوا هذا المختل المجرم الحقير !".