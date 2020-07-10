تراند اليوم : كندة علوش تكشف عن الوجه الحقيقي للمتحرشين.. منهم شخصيات مشهورة – إتفرج

علقت الفنانة كندة علوش على قضايا التحرش الجنسي المثارة مؤخرا، بعد تقديم العديد من النساء والفتيات لبلاغات حول ما يتعرضن له من انتهاكات بأشكال مختلفة.

كتبت كندة عبر حسابها على Twitter: “‏أعظم حركة حاصلة مؤخراً هي حركة ‎فضح المتحرشين الناس بتشير أسماء وصور لشباب ورجال ومنهم شخصيات معروفة أطباء ومدرسين و.. وبتفضح سلوكهم القذر ناحية النساء أو حتى الرجال والأطفال”.

تابعت: “الموضوع يتطلب شجاعة بس أثره الايجابي كبير وحيشجع ناس كتير تتكلم وحيكون ليه دور كبير في ردع باقي المتحرشين”.

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يشار إلى أن كندة علوش من المقرر أن تعود إلى شاشات التليفزيون من خلال قصة “ضي القمر” في مسلسل “إلا أنا”.

مسلسل “إلا أنا” فكرة الكاتب يسري الفخراني، ولكل قصة كاتب ومخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود ‏كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، ‏عمر عبد الحليم‎.