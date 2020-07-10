تراند اليوم : فريدة سيف النصر تطلب من جمهورها الدعاء لمحمد صلاح – شاهد

علقت الفنانة فريدة سيف النصر على إصابة الفنان محمد صلاح بفيروس كورونا قبل أيام، وخضوعه للعزل والعلاج في مستشفى صدر العباسية.

كتبت فريدة عبر حسابها على Facebook: “لاحول ولا قوة إلا بالله ربنا يشفيك يا أخي الصغير المحترم كنت معانا في الرحايا والأب الروحي مثال للفنان الراقي الموهوب المحترم الذي لا تفارق البسمه الهادئة وجهه وذكر الله مهما كانت ظروفه.. الله ينجيك ويخلليك لولادك وتشوف نجاحات كتير حقك في الحياة”.

يُذكر أن محمد صلاح شارك في العديد من الأعمال، مثل مسلسل “الأب الروحي”، و”ظل الرئيس”، و”عمارة رشدي”، و”ولاد تسعة”، و”مكتوب على الجبين”، و”الرحايا” و”حجر القلوب”، و”الإمام المراغي”، و”إمام الدعاة”، و”عباس الأبيض في اليوم الأسود