تراند اليوم : البقاء لله يا شيرين – وفاة جين كيلي مصر … الفنان محمود رضا

توفى منذ قليل الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة “رضا” للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.

ومحمود رضا هو راقص ومصمم استعراضات مصري. ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (أخت فريدة فهمي). أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات .

بداية حياته

ولد في محافظة القاهرة بدأ هاويا للرقص الإيقاعي، ثم تتلمذ علي يد أخيه الأكبر علي رضا، وتخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، ثم عمل راقصاً في العديد من الأفلام، وكون فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959 التي اعتمدت علي استعراضات الرقص الشعبي. صمم العديد من الرقصات سواء في الأفلام أو في المسلسلات.

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تكوين فرقة رضا للفنون الشعبية

فكر الفنان محمود رضا في تكوين أول فرقة خاصة للفنون الشعبية بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقي علي رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف بالإضافة إلى خبرتها في التدريب وتصميم الأزياء، وهكذا قدمت الفرقة أول عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس عام 1959، وقد بلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة و13 راقصاً و13 عازفاً، أغلبهم من المؤهلين خريجي الجامعات، وصمم محمود رضا الرقصات التي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والبرية، وقام بإخراجها تحت إشراف الدكتور حسن فهمي ورعايته، وبفضل هذا التكوين الراقي اكتسب فن الرقص احترام كافة طبقات المجتمع.

التأميم

وفي عام 1961 صدر قرار جمهوري بتأميم الفرقة ضمن قرارات التأميم العشوائي وقتها. وأصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، وفي عام 1962 انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول حيث أصبح لها منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشرقي، ثم كان اللقاء الفني بين محمود رضا والموسيقار علي إسماعيل الذي أثمر أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته والذي أعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة، وقام بتلحين العديد من الأوبريتات الاستعراضية.

حصل على الجائزة الأولى والثانية : عن رقصة “النوبة” (الميدالية الذهبية) الثالثة : عن رقصة “يا مراكبي” (الميدالية الذهبية). الجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مهرجان جوهانسبرغ 1995، كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية وما زالت تشارك في العديد من المناسبات الفنية والقومية والعالمية والمؤتمرات الدولية والمهرجانات.

أفلام

عروسة وجوز عرسان (1982).

حرامي الورقة (1970).

غرام في الكرنك (1967).

إجازة نصف السنة (1962).

وفاء إلى الأبد (1962).

لا تذكريني (1961).