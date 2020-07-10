تراند اليوم : عمرو الليثي : رجاء الجداوي كانت تحلم بحلة بريستو لأمها فجابت فيلم 

هكذا بدأت الفنانة الكبيرة والقديرة رجاء الجداوى رحمها الله تروى لى حكايتها، وكانت تعيش مع خالتها الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا من وهى طفلة أربع سنوات حتى عامها الخامس عشر إلا أنها قررت أن ترجع وتعيش مع والدتها وتحاول مساعدتها فى ظل الظروف الصعبة التى كانت تعانيها والدتها.

فقالت لخالتها تحية كاريوكا «أمى محتاجانى أكتر من حضرتك ولازم أروح وأحاول أشتغل فقالتلها خلاص روحى وكانت حزينة بالطبع.. وبعد إلحاح من الاستاذة رجاء على والدتها للنظر مرة أخرى فى موضوع عملها بفيلم دعاء الكروان وافقت على الذهاب معها لمكتب الأستاذ رمسيس نجيب لتوقع عقد تمثيل دورها بالفيلم مقابل خمسين جنيهاً .

وكان بالنسبة لها مبلغا كبيرا، خصوصاً أنها قبلها بكام شهر اضطرتها الظروف لأن تعمل بجراج، فبعد تركها لخالتها تحية كاريوكا لم يكن من الإمكان أن تدفع مصاريف مدرستها الفرنسيسكان، فقررت أن تعمل بأى عمل حتى تستطيع إكمال مصاريف مدرستها وذهبت لصديق لخالتها كان يمتلك مجموعة أتوبيسات وطلبت منه أن تعمل ليرد عليها تعرفى تشتغلى إيه قالتله ولا حاجة فقالها هاشغلك فى الجراج مقابل ١١ جنيه وسبعة صاغ وكارنية مواصلات داخلية مجاناً، وكانت مهمتها أن الكمسرى اللى يجيب اتناشر جنيه تقبضه ريال.

وراحت لمدرسها استير مارك فى ميدان التوفيقية وكان مدرسها للأدب الفرنسى وكان يعلم تفوقها الدراسى وطلبت منه أن تكمل دراستها فقال لها إن الكورس بثلاثين جنيها، وقالت له إنها لا تملك هذا المبلغ، فقال لها إنه سيعطيها الكورس ولما تشتغل تسدد المبلغ له وبالفعل أعطى لها الكورس ودخلت امتحانات آخر العام ونجحت لتترك العمل بعدها فى الجراج وتعمل بشركة أخرى وتوقع عقد دعاء الكروان.