بالصور: هؤلاء المشاهير صدموا جمهورهم بأشكالهم قبل وبعد الشهرة

سنوات قليلة تفصل بين الطفولة والنجومية، لكن الفارق في الشكل كبير جدًا، فالزمن كفيل بتغيير الملامح، والعمليات الجراحية التجميلية كفيلة بإضفاء مسحات الجمال على هذه الملامح. هذا هو ما تظهره بعض صور المشاهير ما قبل الشهرة وبعدها.

فقد تصدرت أعمالهم اللوائح الأولى عربياً وعالمياً ونجحوا في أغانيهم وأفلامهم التي تعبوا عليها ليصلوا الى أبواب الشهرة ، ولكن في الماضي قبل الشهرة والنجومية كان هؤلاء النجوم اطفال ومراهقين عاديين مثلنا

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كانوا يذهبون الى مدرسة وكان معظمهم لديه تسريحات شعر غريبة وملابسهم مختلفة عن ما يرتدونه الآن، وبشرتهم لم تكن رائعة وضحكاتهم بالتأكيد لم تكن لامعة كما رأيناها بعد الشهرة.

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إذاً تغييرات كثيرة حلّت بهؤلاء المشاهير العرب في الصور اعلاه قبل الشهرة وبعدها.

تابعوا الصورا واكتشفوا اشكال وملامح نجومكم المفضلين قبل الشهرة وكيف أصبحوا بعدها.

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